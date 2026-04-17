Appalti pilotati | revocate le misure cautelari ad Alfieri ma l' ex sindaco resta ai domiciliari
Nell’ambito dell'inchiesta sugli appalti per la pubblica illuminazione a Capaccio Paestum, le autorità hanno revocato le misure cautelari ad Alfieri, che resta comunque ai domiciliari. La decisione riguarda le restrizioni applicate all'ex sindaco, mentre l’indagine continua a proseguire. La vicenda riguarda presunti appalti pilotati e atti correlati, con indagini ancora in corso.
Si alleggerisce il quadro cautelare nell’inchiesta sugli appalti per la pubblica illuminazione a Capaccio Paestum. Il Tribunale di Vallo della Lucania ha disposto la revoca delle misure nei confronti dell’ex sindaco Franco Alfieri e dell’ex responsabile unico del procedimento Carmine Greco.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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