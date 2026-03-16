Una nuova segnalazione riguarda Alessio Rubeca, noto partecipante di Uomini e Donne, accusato di scrivere alle ragazze attraverso le applicazioni di incontri. Per settimane si è discusso di un possibile accordo tra lui e un’altra partecipante, con alcune voci che suggeriscono un piano di uscita congiunta dal programma. La vicenda si aggiunge alle recenti polemiche che coinvolgono il personaggio.

Per settimane si è parlato di un presunto accordo tra Sara Guadenzi e Alessio Rubeca, c'è infatti chi sostiene che i due abbiano programmato di uscire insieme dal dating show. La tronista qualche giorno fa ha fatto a sorpresa la sua scelta, decidendo di uscire dal programma con l'amico di Ciro Solimeno. Nelle scorse ore Lorenzo Pugnaloni ha condiviso una segnalazione che gli è arrivata sull'ex corteggiatore, l'intervista uscirà tra qualche giorno a Casa Lollo. Alessio Rubeca ha contattato delle ragazze sulle app di incontri? Spunta la segnalazione sull'ex corteggiatore di Uomini e Donne A lasciarsi sfuggire alcune rivelazioni su Alessio Rubeca è stata una ragazza che lo conoscerebbe molto bene. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, nuova segnalazione su Alessio Rubeca: “Scrive alle ragazze sulle app di incontri”

Articoli correlati

Uomini e Donne, segnalazione su Alessio Rubeca dopo la scelta di Sara Gaudenzi: “È sulle app di incontri”Dopo settimane di confronti e momenti di tensione nello studio di Uomini e Donne, Sara Gaudenzi ha finalmente fatto la sua scelta: il...

Uomini e Donne, grave segnalazione su Alessio Rubeca: caos dopo la sceltaSpoiler e testimonianze sconcertanti alimentano nuovi dubbi sul percorso di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne.

Tutto quello che riguarda Alessio Rubeca

Temi più discussi: Uomini e Donne, Sara Gaudenzi ha scelto Alessio Rubeca; Uomini e Donne: la Scelta di Sara Gaudenzi. Chi è Alessio Rubeca; Sara Gaudenzi ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne: chi è il nuovo fidanzato Alessio Rubeca; Uomini e Donne anticipazioni: Sara Gaudenzi ha scelto Alessio Rubeca.

U&D, CLAMOROSO scoop: dopo la scelta di Sara arriva la rivelazione su AlessioUomini e Donne: indiscrezione su Alessio Rubeca dopo la scelta di Sara Gaudenzi Nuovi rumors scuotono il mondo di Uomini ... tuttosulgossip.it

Uomini e Donne, segnalazione su Alessio Rubeca dopo la scelta di Sara Gaudenzi: È sulle app di incontriDopo settimane di confronti e momenti di tensione nello studio di Uomini e Donne, Sara Gaudenzi ha finalmente fatto la sua scelta: il corteggiatore ... ilsipontino.net

#UominieDonne: ATTENZIONE SPOILER! . . . . . . . . . . Come vi abbiamo riportato la tronista #SaraGaudenzi ha scelto #AlessioRubeca ma #LorenzoPugnaloni ha lanciato un'indiscrezione sul corteggiatore che potrebbe non piacere a Sara: "Sui nostri canali uf - facebook.com facebook

#uominiedonne , Sara #Gaudenzi lascia il trono con Alessio #Rubeca: il gesto social di Matteo #Stratoti x.com