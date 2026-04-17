Cercare un appuntamento è come selezionare un curriculum | così in Cina si cerca lavoro sulle app di incontri e viceversa

In Cina, sempre più persone utilizzano le app di incontri per cercare un impiego, e viceversa, evidenziando un nuovo modo di affrontare le sfide lavorative e personali. Con la disoccupazione in aumento e i matrimoni in calo, le piattaforme digitali vengono impiegate come strumenti alternativi per trovare un lavoro o un partner. Questa tendenza riflette un cambiamento nelle modalità di ricerca di opportunità e relazioni nel contesto sociale attuale.

Mentre la disoccupazione cresce e i matrimoni in Cina sono in calo costante, i cinesi hanno elaborato nuovi modi per trovare un lavoro e il loro partner ideale. Così una app di incontri può nascondere opportunità inaspettate di trovare un buon lavoro, mentre le piattaforme di recruiting possono rivelarsi valide alleate nel trovare l’amore. Matrimoni e disoccupazione in Cina. I dati relativi ai matrimoni nel Paese per l’anno 2024 non erano incoraggianti: segnalavano infatti il minimo storico del loro numero dal 1986, anno in cui si è cominciato a tenere traccia della documentazione. In quell’anno, infatti, solo 6,1 milioni di coppie avevano registrato i loro matrimoni, con un calo del 20,5% rispetto all’anno precedente, secondo i dati pubblicati sabato dal ministero degli Affari Civili cinese.🔗 Leggi su Open.online

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