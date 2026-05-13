apocalisse real madrid

Circolano voci online secondo cui, dopo l'eliminazione casalinga dalla Champions League per mano del Bayern Monaco, il presidente del Real Madrid sarebbe entrato nello spogliatoio del team per discutere della stagione senza trofei. La notizia non è stata confermata ufficialmente e si basa su indiscrezioni diffuse sui social media. Al momento, non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte del club o degli interessati.

Gira una teoria su internet per cui, dopo l'eliminazione dalla Champions League in casa per mano del Bayern Monaco, Florentino Perez sia entrato nello spogliatoio del Real Madrid per fare la piazzata per la stagione senza titoli. Prima, però, avrebbe detto ad Arda Güler di uscire perché lui non doveva essere coinvolto. È proprio un video di quest'ultimo che esce per primo dagli spogliatoi ad aver prodotto questa teoria. È impossibile avere conferme. Il giovane fantasista turco aveva appena giocato una delle migliori partite della sua carriera e quindi per il Presidente era stato esentato dall’umiliazione generale. Se l’idea era quella di responsabilizzare la rosa a bastonate, segnalando chi si era invece comportato bene, non è andata come sperava Florentino.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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