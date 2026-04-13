Apertura straordinaria dell' Ufficio Anagrafe | Un servizio per agevolare il rilascio della carta d’identità elettronica
Sabato 18 aprile, l’Ufficio Anagrafe resterà aperto dalle 8 del mattino in via straordinaria per facilitare il rilascio della carta d’identità elettronica. Questa iniziativa è stata annunciata in vista della prossima scadenza della validità delle carte d’identità in formato cartaceo. Il servizio mira a permettere ai cittadini di ottenere la nuova tessera senza dover attendere i normali orari di apertura.
Un servizio utile in vista del termine di validità della carta d'identità cartacea. Sabato 18 aprile, dalle ore 8.30 alle ore 19, è in programma infatti l’apertura straordinaria dell’Ufficio anagrafe del Comune di Pisa nella sede della Sesta Porta (via C. Battisti, 53). Durante la giornata il.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Carta d'identità elettronica, anche a marzo apertura straordinaria dell'Ufficio anagrafe per il rilascio della CieLe prenotazioni saranno disponibili a partire dalle ore 9 di giovedì 12 marzo sul sito del Ministero dell'Interno.
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