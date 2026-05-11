Carta d' identità elettronica nuova apertura straordinaria dell' Ufficio Anagrafe per il rilascio della Cie

Dal 3 agosto, la carta d’identità cartacea non sarà più valida e i cittadini dovranno ottenere quella elettronica. Per agevolare il passaggio, il Comune di Foggia ha deciso di aprire un giorno in più l’Ufficio Anagrafe, riservato esclusivamente al rilascio della nuova Cie. Questa apertura straordinaria mira a permettere a chi ha ancora il documento cartaceo di richiedere la versione elettronica senza problemi.

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