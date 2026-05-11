Carta d' identità elettronica nuova apertura straordinaria dell' Ufficio Anagrafe per il rilascio della Cie
Dal 3 agosto, la carta d’identità cartacea non sarà più valida e i cittadini dovranno ottenere quella elettronica. Per agevolare il passaggio, il Comune di Foggia ha deciso di aprire un giorno in più l’Ufficio Anagrafe, riservato esclusivamente al rilascio della nuova Cie. Questa apertura straordinaria mira a permettere a chi ha ancora il documento cartaceo di richiedere la versione elettronica senza problemi.
Per facilitare i cittadini possessori di carta d’identità in formato cartaceo, che dal prossimo 3 agosto non sarà più valida, indipendentemente dalla data di scadenza, il Comune di Foggia ha programmato una ulteriore giornata di apertura straordinaria dell’Ufficio Anagrafe dedicata esclusivamente.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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#monzanews #infoutili #Dasapere Mercoledì #13maggio dalle ore 16 alle ore 18.30 l’Ufficio Anagrafe in piazza Carducci è aperto su appuntamento per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica. Dal prossimo #3agosto le carte di identità cartacee, indipenden x.com
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Quali potrebbero essere i problemi nel non avere la carta d’identità? reddit
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