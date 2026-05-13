La Procura di Milano ha aperto un nuovo fascicolo riguardante il caso Garlasco, uno dei più seguiti in Italia negli ultimi anni. L'apertura del fascicolo si aggiunge alle indagini già in corso e riguarda alcuni aspetti ancora da chiarire nel procedimento giudiziario. Al momento non sono state fornite ulteriori dettagli sulle ipotesi di reato o sugli elementi che hanno portato a questa decisione.

La Procura di Milano ha aperto un nuovo fascicolo legato al caso Garlasco, uno dei più discussi della cronaca giudiziaria italiana. Al centro dell’indagine non ci sono però nuovi sospetti sull’omicidio di Chiara Poggi, bensì le presunte campagne diffamatorie e persecutorie esplose online negli ultimi mesi. Il fascicolo, coordinato dal pm Antonio Panza, riguarda infatti presunti atti persecutori nei confronti della famiglia Poggi e delle gemelle Cappa, cugine della vittima finite ripetutamente nel mirino di social, blog e contenuti pubblicati sul web. La notizia è stata anticipata da Gianluigi Nuzzi durante la trasmissione “Dentro la Notizia” su Canale 5.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Aperto un nuovo fascicolo”. Garlasco, l’annuncio: cosa succede adesso

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