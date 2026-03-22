Antonio Polito, giornalista e commentatore, ha affermato che esiste un legame stretto tra toghe e politica, mentre a sinistra si insiste sul valore della costituzione. Nel suo articolo sul Corriere della Sera, ha annunciato che voterà “Sì” al referendum sulla giustizia. La sua dichiarazione ha suscitato discussioni che coinvolgono sia il centrodestra che la sinistra.

Antonio Polito voterà “Sì” al referendum costituzionale sulla giustizia. Lo ha scritto sul Corriere della Sera, aprendo un dibattito che attraversa sia il centrodestra sia il campo progressista. Una posizione coerente con il suo riformismo di sinistra, ma che oggi suona controcorrente. Un intervento netto, che non risparmia critiche a entrambi i poli. Ne abbiamo parlato direttamente con lui. Polito, partiamo da quanto ha scritto sul Corriere della Sera. Ha detto che la «riforma funziona», perché? «Voterò “Sì”, infatti. Anche se credo che vincerà il “No”, soprattutto dopo il caso Delmastro. È una posizione coerente con la mia storia culturale: da anni sostengo queste riforme, che considero di matrice riformista e di sinistra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - «C’è un rapporto incestuoso tra toghe e politica, ma a sinistra prevale il feticismo costituzionale». Parla Antonio Polito

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