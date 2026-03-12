Giorgia Meloni ha attaccato il Partito Democratico, accusandolo di usare l’antiamericanismo come una falsa bandiera. Durante un intervento a Roma, la premier ha sottolineato come la sinistra della sua coalizione si trovi in difficoltà nel rispondere alle critiche, puntando invece il dito contro l’atteggiamento del Pd. La discussione si è concentrata sulla posizione della sinistra rispetto agli Stati Uniti.

Roma, 12 mar – Giorgia Meloni ha scelto il terreno più scomodo per il Partito Democratico: quello della cattiva coscienza. Quando alla Camera accusa i dem di “strabismo” sugli Stati Uniti, la premier non sta soltanto cercando una polemica efficace. Sta infilando il dito in una contraddizione reale della sinistra italiana: quella di un antiamericanismo evocato a fasi alterne, spesso gridato quando conviene all’opposizione e quasi sempre riassorbito quando si entra nella stanza dei bottoni. La Meloni inchioda il Pd. La frase con cui Meloni incalza il Pd è brutale ma non campata in aria. Il riferimento ai bombardamenti NATO sulla Serbia nel 1999 colpisce un punto storico preciso: il governo D’Alema non si limitò a subire la linea atlantica, ma la fece propria, rivendicando la corresponsabilità italiana nelle decisioni dell’Alleanza. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Meloni inchioda il Pd: l’antiamericanismo della sinistra è una falsa bandiera

