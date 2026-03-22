Urbanistica senza attuazione | Postorino analizza le occasioni perdute di Reggio Calabria

Urbanistica, accessibilità e innovazione: le criticità che frenano la trasformazione di Reggio Calabria. Riflessione di Antonella Postorino, architetto e Responsabile Dipartimento Urbanistica e Pianificazione della Città Coordinamento Grande Città di Reggio Calabria – Forza Italia Proviamo davvero a metterci in gioco. Usciamo di casa e guardiamo Reggio Calabria da un’altra prospettiva, quella di chi ogni giorno deve fare i conti con ostacoli che per molti restano invisibili. Sediamoci su una carrozzina, prendiamo un deambulatore, un paio di stampelle, anche solo un bastone. Spingiamo un passeggino e attraversiamo la città. È in quel momento che l’immagine di una Città “Esclusiva” cambia significato e perde ogni valore positivo, trasformandosi in una realtà che, ancora oggi, lascia indietro troppe persone. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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