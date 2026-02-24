Uomini e Donne anticipazioni | Mario Lenti e Cinzia Paolini chiudono Tina li attacca

Mario Lenti e Cinzia Paolini hanno deciso di interrompere la loro relazione, un gesto provocato dalle tensioni cresciute durante le registrazioni di Uomini e Donne. La lite tra i due è scoppiata in diretta, attirando l’attenzione di Tina, che ha accusato entrambi di comportamenti poco sinceri. La registrazione si è trasformata in un confronto acceso, con battute dure tra i protagonisti e commenti velenosi. La scena si è conclusa con un’aria di grande tensione tra i presenti.

Registrazione infuocata: Mario e Cinzia interrompono la frequentazione ma lo scontro con Tina non si placa. Nel Trono Classico Sara e Ciro inseguono corteggiatori in fuga tra baci, litigi e abbandoni. Nuova registrazione negli studi di Uomini e Donne, il celebre dating show condotto da Maria De Filippi, con gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Nuovo capitolo della saga che vede al centro dello studio del Trono Over Mario Lenti e Cinzia Paolini. Nel Trono Classico nuovi baci per i due tronisti, ma sia Sara che Ciro devono continuare a rincorrere i corteggiatori e le corteggiatrici che abbandonano lo studio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Uomini e Donne anticipazioni: Tina e Gianni smascherano Mario e CinziaDurante la registrazione di Uomini e Donne, Tina e Gianni hanno smascherato Mario Lenti e Cinzia Paolini, accusandoli di aver preso decisioni insieme dietro le quinte.

Uomini e Donne, registrazione 16 febbraio: Tina e Gianni contro Mario e CinziaIl 16 febbraio, durante la registrazione di Uomini e Donne, Tina e Gianni hanno attaccato duramente Mario e Cinzia.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Anticipazioni Uomini e Donne Puntata del 23 febbraio - Originals Anticipazioni esclusive uomini e donne | Witty TV; Anticipazioni di Uomini e donne del 16 e 17 febbraio: Ciro richiama Alessia, caos in studio per Sara; Uomini e Donne: anticipazioni puntate dal 23 al 27 febbraio 2026; Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 23 al 27 febbraio 2026: Alessio e Gianni discutono, Sara bacia un corteggiatore.

Uomini e Donne Anticipazioni registrazioni: Tina vuole cacciare Mario e Cinzia, Sara perde AlessioScopriamo insieme le Anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne per il trono over e il trono classico, del dating show di Canale 5. comingsoon.it

Uomini e Donne anticipazioni: due Over quasi sbattuti fuori, Sara perde ancora pezziMentre i tronisti sono più tesi che mai, nel Trono Over Tina Cipollari continua a chiedere di mandare a casa due Over ... gossipetv.com

#Uominiedonne: Mario #Lenti rientra in studio e riapre la conoscenza con Cinzia #Paolini: i due escono insieme e fissano una nuova cena. Una nuova dama scende per lui, ma l’interesse dura poco. Intanto Cinzia continua a vedere anche #Michele, creando t x.com

Cinzia Paolini di Uomini e Donne rompe il silenzio: «Con Rocco mai innamorata, Mario Lenti mi è piaciuto da subito». E alla 'rivale' Gemma Galgani: «Il tuo rancore è infondato, sono stata corretta. E poi potremmo essere amiche» - https://www.eva3000.com/ci - facebook.com facebook