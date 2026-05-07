antica fiera del bestiame tutto pronto per il grande show

Quest'anno si svolge la 35ª edizione dell’Antica Fiera del Bestiame nel Valdarno, presso gli impianti sportivi del parco fluviale di Rignano. L’evento, tra tradizione e cultura rurale, mette in mostra le eccellenze zootecniche della regione e prevede attività aperte al pubblico. La fiera rappresenta un appuntamento consolidato che coinvolge la comunità locale e gli appassionati del settore.

Torna per il 35° anno l’Antica Fiera del Bestiame del Valdarno. Agli impianti sportivi del parco fluviale di Rignano, si rinnova uno degli appuntamenti più significativi e sentiti di valorizzazione delle eccellenze zootecniche toscane tra tradizione, cultura rurale e attività per tutti. Il 16 e 17 maggio andrà in scena l’esposizione di animali accompagnata da dimostrazioni, laboratori didattici e attività esperienziali, oltre a iniziative per riscoprire i mestieri antichi e i prodotti tipici del territorio. Si parte il sabato con il mercato agricolo, la sfilata con gli animali per le vie del paese e l’inaugurazione ufficiale della Fiera. Nel corso della giornata sono previsti spettacoli di falconeria, attività sportive, mostre fotografiche e laboratori didattici per bambini e famiglie.🔗 Leggi su Lanazione.it

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