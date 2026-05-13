Una startup nel settore dell’intelligenza artificiale ha annunciato un finanziamento di 30 miliardi di dollari, uno dei più grandi mai registrati nel campo. L’obiettivo dichiarato è superare la valutazione di un’altra azienda leader del settore entro la fine di maggio. Google e Amazon hanno deciso di investire ingenti risorse in questa società, che si propone di sviluppare tecnologie avanzate nel campo dell’AI.

? Punti chiave Come farà Anthropic a superare la valutazione di OpenAI entro maggio?. Perché Google e Amazon stanno investendo miliardi proprio in questa startup?. Chi sono i fratelli Amodei che hanno sfidato Sam Altman?. Quali conseguenze avrà questo sorpasso sulla gerarchia della Silicon Valley?.? In Breve Fatturato Claude triplicato da 9 a 30 miliardi di dollari in un anno.. Google ha già investito 10 miliardi con possibilità di ulteriori 30 miliardi.. Amazon ha impegnato 5 miliardi con interesse per un totale di 20 miliardi.. I fratelli Amodei guidano la startup nata nel 2021 da ex ricercatori OpenAI.. Anthropic prepara un massiccio round di finanziamento da 30 miliardi di dollari che potrebbe spingere la valutazione della startup oltre i 900 miliardi di dollari entro la fine di maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Anthropic: maxi round da 30 miliardi per superare OpenAI

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