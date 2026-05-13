Anthem Edu | il corso Dall’idea all’impresa | innovare in sanità diventa internazionale

Un nuovo corso di alta formazione promosso da Fondazione Anthem si apre a studenti internazionali e viene offerto in lingua inglese. Si intitola “Dall’idea all’impresa: innovare in sanità” e fa parte delle attività di Anthem Edu. Per la prima volta, il programma sarà accessibile anche a studenti provenienti da altri paesi, ampliando così il suo pubblico e la sua portata.

Bergamo. Debutta in lingua inglese e si apre per la prima volta a studenti internazionali il corso di alta formazione promosso da Fondazione Anthem nell’ambito delle attività di Anthem Edu: “Dall’idea all’impresa: innovare in sanità”. L’edizione 2026 coinvolge 35 tra studentesse e studenti provenienti dalla Riga Technical University, in Lettonia, e nasce all’interno del programma europeo Erasmus e delle collaborazioni scientifiche e accademiche sviluppate negli ultimi due anni tra Fondazione Anthem e università e partner lettoni. Il corso, articolato tra lezioni online e attività in presenza, prende il via venerdì 15 maggio 2026 e proseguirà fino a giovedì 11 giugno.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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