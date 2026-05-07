Metodologia CLIL | il corso online di Soloformazioneit per innovare la didattica e valorizzare il tuo profilo docente

È disponibile un corso online organizzato da Soloformazione.it dedicato alla metodologia CLIL, che mira a migliorare le competenze linguistiche e l’approccio didattico degli insegnanti. La metodologia, sempre più adottata nelle scuole che puntano all’internazionalizzazione, integra contenuti e lingua straniera per favorire un apprendimento più efficace. Il corso si rivolge a docenti interessati a sviluppare metodi innovativi per le proprie classi.

Nel panorama scolastico attuale, sempre più orientato all’internazionalizzazione e allo sviluppo delle competenze linguistiche, la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) si afferma come uno degli approcci didattici più innovativi. Questo metodo consente di insegnare una disciplina non linguistica utilizzando una lingua straniera, favorendo un apprendimento integrato di contenuti e competenze linguistiche. Per rispondere. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate “Didattica dell’insegnamento con la metodologia CLIL”, il corso di perfezionamento dell’Università Link per la scuola del futuroIl corso di perfezionamento “Didattica dell’insegnamento con la metodologia CLIL” presso l’Università Link è un percorso pensato per chi desidera... 600mila docenti formati sulla DaD, “Ma la metodologia non è cambiata, hanno trasferito online la didattica tradizionale”Durante la pandemia, la scuola italiana ha investito in modo massiccio sulla formazione digitale dei docenti. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Didattica dell'insegnamento con la metodologia CLIL, il corso di perfezionamento dell'Università Link per la scuola del futuro; GPS, 6 punti con Master L2 e CLIL: i corsi da iniziare ora per arrivare pronti al prossimo aggiornamento (rimandare è l’errore che pesa di più); Navigare il Futuro al via la terza edizione del corso dell’Università di Firenze. Metodologia Clil: come fare per partecipare al corso gratuito onlineUno dei pilastri del piano della formazione docenti 2016-2019è l'ampliamento e potenziamento della conoscenza delle lingue straniere per i docenti di ogni ordine e grado. In modo particolare 10mila ... it.blastingnews.com Corso Clil gratuito: come fare per iscriversiCome vi abbiamo anticipato nella precedente news nel prossimo mese di gennaio 2017 prenderà inizio il secondo corso online gratuito sulla metodologia Clil, la notizia ha destato molto interesse tra i ... it.blastingnews.com Cresciamo insieme: la classe V allarga i propri confini con la metodologia CLIL, studiando Geografia interamente in inglese. Imparare la lingua scoprendo mete lontane. #GeographyInEnglish #ClasseQuinta #EnglishLearning #CLIL #PiccoliEsplor - facebook.com facebook