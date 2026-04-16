Tod’s e Palazzo Marino il restauro che racconta un’idea di impresa

Il restauro di Palazzo Marino ha riacceso l’attenzione sulla collaborazione tra imprese e patrimonio storico. L’intervento, portato avanti da un’azienda del settore calzaturiero, si inserisce nel recupero di un edificio simbolo della città. La scelta di intervenire su un patrimonio pubblico dimostra come le imprese possano contribuire alla conservazione dei beni culturali. L’operazione è stata realizzata senza coinvolgimenti diretti di enti pubblici, seguendo un progetto di riqualificazione condiviso.

Il restauro di Palazzo Marino riporta al centro una riflessione sul ruolo delle aziende nella tutela del patrimonio culturale. L’intervento, finanziato dal Tod’s, restituisce alla città uno dei suoi edifici più rappresentativi, sede dell’amministrazione comunale e parte integrante dell’identità milanese. Per Diego Della Valle, Presidente del Gruppo Tod’s: «Con questo progetto, il nostro Gruppo continua a supportare e promuovere l’arte e la cultura italiana, risorse insostituibili riconosciute in tutto il mondo. È una forma concreta di partecipazione civile, basata sulla collaborazione tra pubblico e privato per sostenere iniziative che migliorano la qualità della vita dei cittadini e la reputazione del nostro Paese.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Tod’s e Palazzo Marino, il restauro che racconta un’idea di impresa Notizie correlate Palazzo Marino torna a splendere: completato il restauro firmato Tod’sConcluso il restauro conservativo di Palazzo Marino, sostenuto dal Gruppo Tod’s: dopo 16 mesi di lavori, uno dei simboli di Milano torna a splendere... Palazzo Marino torna a brillare dopo il restauro firmato da Tod’sMilano, 15 aprile 2026 – Sedici mesi di lavori per far risplendere Palazzo Marino, la casa dei milanesi. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Palazzo Marino cambia volto: finito il restauro di Tod’s, ora il sogno è il Castello Sforzesco; Palazzo Marino torna al suo antico splendore grazie al restauro di Tod’s; Tod’s, 2,3 milioni per la rinascita di Palazzo Marino; Palazzo Marino torna a brillare dopo il restauro firmato da Tod’s. Tod’s e Palazzo Marino, il restauro che racconta un’idea di impresaIl restauro di Palazzo Marino riporta al centro una riflessione sul ruolo delle aziende nella tutela del patrimonio culturale. L’intervento, finanziato ... panorama.it Terminato il restauro conservativo di Palazzo Marino a MilanoAlla presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala e del presidente del Gruppo Tod’s Diego Della Valle, il 15 aprile si è tenuta la conferenza stampa sul completamento del restauro conservativo di Pala ... ilgiornaledellarte.com Conclusi i lavori del restauro conservativo di Palazzo Marino, sede del @ComuneMI, realizzati grazie al Gruppo @Tods! L'intervento ha ridato vita a 7.500 mq di facciate interne e esterne del palazzo tinyurl.com/2thara7m x.com Milano | Centro Storico – Completato il restauro di Palazzo Marino finanziato dal Gruppo Tod’s facebook