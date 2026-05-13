Anteprima Meeting al Galli Amore e stelle da Dante a Galileo aspettando l’arrivo del Papa

Questa mattina si è tenuto un incontro presso il teatro Galli, con un programma che unisce musica e cultura, tra riferimenti a Dante e Galileo. L’evento si svolge in attesa dell’arrivo del Papa, con un discorso che sottolinea l’importanza di un dialogo aperto e di un’amicizia basata sull’amore, come descritto nell’ultimo verso della Divina Commedia. La serata prevede interventi e spettacoli dedicati alle stelle e alla storia delle scoperte astronomiche.

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"L’attesa di papa Leone XIV ci rende ancora più consapevoli del dono di poter essere al servizio di un dialogo aperto a tutti e di un’amicizia che rispecchia quell’amore di cui Dante parla nell’ultimo verso della Divina Commedia". Con queste parole il presidente del Meeting Bernhard Scholz ha introdotto l’evento che si svolgerà dal 21 al 26 agosto in fiera a Rimini con il titolo ‘L’amor che muove il sole e l’altre stelle’. Nella giornata di lunedì si è tenuta al Teatro Galli di Rimini, anteprima Meeting. Protagonista della serata è stato l’attore Alessandro Preziosi, che ha proposto una lettura scenica di ‘Celeste Galileo’ di Giampiero Pizzol, con l’accompagnamento al violoncello di Veronica Conti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Anteprima Meeting al Galli. Amore e stelle da Dante a Galileo aspettando l’arrivo del Papa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Aspettando il Papa, il sindaco Sadegholvaad incontra il nuovo direttore del MeetingIl sindaco Jamil Sadegholvaad ha ricevuto lunedì mattina (13 aprile) in residenza Comunale il nuovo direttore della Fondazione Meeting per l’amicizia... Il Meeting aspetta il Papa, svelata l'anteprima. "Rimini griderà al mondo un forte messaggio di pace"Il Meeting 2026 prende il via con Anteprima Meeting, l’evento organizzato lunedì 11 maggio al Teatro Galli di Rimini, che ha offerto al pubblico un... Argomenti più discussi: Il Meeting aspetta il Papa, svelata l'anteprima. Rimini griderà al mondo un forte messaggio di pace; Anteprima Meeting al Galli. Amore e stelle da Dante a Galileo aspettando l’arrivo del Papa; Anteprima Meeting, presentati a Rimini i contenuti dell’edizione 2026; Al teatro Galli assaggi del Meeting 2026. Preziosi dà voce a Galileo. In attesa dell’edizione dal 21 al 26 agosto e della visita di Papa Leone XIV, la kermesse si ispira a Dante e rilancia il dialogo tra cultura, scienza e fede #Rimini #Eventi x.com Anteprima Meeting, presentati a Rimini i contenuti dell’edizione 2026Roma, 12 mag. (askanews) – Il Meeting 2026 prende il via con Anteprima Meeting, l’evento che si è tenuto lunedì 11 maggio al Teatro Galli di Rimini, che ha presentato un primo sguardo sull’edizione di ... askanews.it