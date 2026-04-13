Aspettando il Papa il sindaco Sadegholvaad incontra il nuovo direttore del Meeting

Lunedì mattina, il sindaco ha incontrato in municipio il nuovo direttore della Fondazione Meeting per l’amicizia tra i popoli. La conversazione si è svolta alla presenza di alcune persone e ha riguardato questioni legate all’organizzazione dell’evento in programma. L’incontro si è svolto in vista dell’attesa visita del Papa, che si svolgerà nelle prossime settimane.

Il sindaco Jamil Sadegholvaad ha ricevuto lunedì mattina (13 aprile) in residenza Comunale il nuovo direttore della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli Francesco Perazzini. Ad accompagnarlo il suo predecessore, attuale vicepresidente della Fondazione, Emmanuele Forlani.Un incontro di.🔗 Leggi su Riminitoday.it Marsilio incontra il nuovo direttore dell'Agenzia sanitaria regionale Maurizio BrucchiNel corso dell’incontro sono state condivise le principali linee di intervento e le priorità operative per il sistema sanitario regionale Il... Il nuovo direttivo Avis incontra il sindaco, i progetti per il futuroIl direttivo della sezione Avis di Gambettola, guidato dalla neo presidente Maria Caterina Gualtieri, ha incontrato il sindaco Eugenio Battistini.