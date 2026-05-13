Annalisa fuori da X-Factor e spunta il retroscena sul sostituto di Achille Lauro

Annalisa non parteciperà alla prossima edizione di X Factor, mentre si fa spazio una notizia riguardante il possibile sostituto di Achille Lauro nella giuria. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, la cantante era stata presa in considerazione per entrare nel cast del programma. La notizia compare nella rubrica “C’è chi dice che”, scritta da Giuseppe Candela.

Anche Annalisa sarebbe stata valutata per entrare nella nuova giuria di X Factor. A rivelarlo è il settimanale Chi nella rubrica “C’è chi dice che” firmata da Giuseppe Candela. Secondo quanto riportato dal magazine, la cantante avrebbe sostenuto un provino per prendere il posto lasciato libero da.🔗 Leggi su Today.it

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Argomenti più discussi: Annalisa era in corsa per un posto a X Factor come quarto giudice, ma poi la scelta è caduta su un uomo; Laura Pausini duetta con Achille Lauro, ma questa volta a Città del Messico: 16 de marzo fa il giro del mondo. E piace a tutti; Annalisa live a Genova; Achille Lauro scrive a Laura Pausini, la dedica dopo la conquista del Messico: Sopra ogni immaginazione.

Annalisa è stata esclusa dalla giuria di X Factor dopo le valutazioni interne di Sky. La produzione avrebbe scelto di affidare il posto lasciato libero da Achille Lauro a un volto maschile del panorama musicale italiano. #XFactor ift.tt/K2JAQCP x.com

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