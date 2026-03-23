Achille Lauro saluta X Factor e si butta sul cinema Confermati Giorgia e gli altri tre giudici

La notizia comincia a circolare tra le righe dei più esperti di gossip e tv: Achille Lauro pare abbia comunicato a Sky e Fremantle l’intenzione di lasciare la poltrona di giudice di X Factor. Secondo queste prime indiscrezioni sulla prossima edizione del talent, si dovrebbe trattare della l’unica riconferma mancata, per il resto Giorgia sarà impegnata nel suo terzo anno da conduttrice, ruolo che ha svolto a furor di popolo in maniera impeccabile, poi torneranno al tavolo Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani. A differenza di precedenti rotture drammatiche, nessun problema con la produzione, con lo show, con i colleghi, solo l’intenzione di surfare quel rinfrescato successo che proprio da X Factor è ripartito. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Leggi anche: La top model si aggiunge al cast di ospiti e co-conduttori già confermati: Can Yaman, Achille Lauro, Lillo Petrolo e Nino Frassica

Leggi anche: Cambia la giuria di X Factor 2026, Achille Lauro pensa di non tornare e sarà difficile convincerlo

Approfondimenti e contenuti su Achille Lauro

Temi più discussi: Achille Lauro ad Assago: La musica serve ad accompagnarci nella vita'; Achille Lauro live a Bologna: Un sogno essere qui. Per una canzone spegnete il telefonino; Achille Lauro con i feriti di Crans per un pomeriggio intero: Siete un esempio. La visita al Niguarda di Milano organizzata con Carlo Conti; Laura Pausini: Lauro voleva mettersi dietro per far cantare solo me.

X Factor 2026, bomba in giuria: l’addio di Achille Lauro cambia tutto, svelato il motivoX Factor 2026: confermata la giuria con Giorgia, Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, ma arriva l'addio di Achille Lauro. Il motivo. donnaglamour.it

Achille Lauro molla X-Factor, il motivo della scelta (inaspettata) e chi lo sostituisce: il retroscenaStando alle ultime indiscrezioni il cantante avrebbe salutato talent show: il secondo addio in due anni dopo Manuel Agnelli, confermati gli altri giudici ... libero.it

Achille Lauro e la bellezza #achillelauro #fblifestyle #musica facebook

BOLOGNA, FUORI ORA I BIGLIETTI PER IL NOSTRO PRIMO STADIO DALL’ARA. 06.06.2027 “PER SEMPRE NOI” Biglietti qui: ticketone.it/artist/achille… x.com