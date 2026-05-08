Il talent musicale più seguito in Italia si prepara al suo prossimo appuntamento, anche se la data di inizio non è ancora stata comunicata. Nei giorni scorsi sono circolate voci su un possibile cambio nel cast dei giudici, con l’annuncio di un nuovo nome che ha scatenato entusiasmo tra i fan. La notizia ha suscitato grande interesse sui social e tra gli appassionati di musica, in attesa di ulteriori dettagli ufficiali.

Il nuovo X Factor è ancora lontano dal debutto ufficiale, ma il talent musicale più seguito della televisione italiana è già al centro del gossip estivo. Nelle ultime settimane i fan si sono scatenati sui social per cercare di capire chi avrebbe preso il posto di Achille Lauro nella giuria del programma targato Sky. Dopo rumors, indiscrezioni e ipotesi circolate online, sembra finalmente emergere il nome più accreditato: sarebbe infatti Irama il prescelto per sostituire il cantante romano dietro il celebre bancone dei giudici. Secondo diverse voci provenienti dagli ambienti televisivi e rilanciate da vari portali di spettacolo, la produzione avrebbe ormai individuato in Irama il profilo ideale per la nuova edizione di X Factor.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - X Factor, svelato il nome del sostituto di Achille Lauro: fan in delirio per Irama

X FACTOR a NAPOLI Le interviste: ROB, ACHILLE LAURO, DELIA e PIERC pazzi di Napoli!

Notizie correlate

X Factor, arriva Irama al posto di Achille Lauro?Da tempo si parla di un possibile sostituto diAchille Lauro a X Factor, il cantante romano, infatti, ha annunciato che quest’anno non ci sarà e, per...

X Factor 2026: Irama al posto di Achille Lauro in giuriaIl cantante, che abbiamo recentemente ospitato in copertina e che è pronto ad affrontare il suo primo live allo stadio San Siro di Milano l'11...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: X Factor, svolta in giuria dopo l’addio di Achille Lauro: Irama pronto a prendere il suo posto (contro Tananai); X Factor giuria, svelato il nome del sostituto di Achille Lauro: arriva una ex star di Amici; Chi è nuovo giudice X Factor 2026? Fuori Achille Lauro: arriva ex star di Amici| Svelato nome: reazione web; X Factor, arriva Irama al posto di Achille Lauro?.

X Factor giuria, svelato il nome del sostituto di Achille Lauro: arriva una ex star di AmiciSvelato il cantante che sostituirà Achille Lauro nella prossima edizione di X Factor: in arrivo un ex allievo di Amici ... gossipetv.com

X Factor, arriva il sostituto di Achille Lauro: è un famoso cantante ed ha battuto TananaiA X Factor arriva colui che prenderà il posto di Achille Lauro. Secondo un'indiscrezione avrebbe superato Tananai. donnaglamour.it

Irama al posto di Achille Lauro a X Factor. «Nessuna firma ancora»: e spunta anche il nome di Ghali - facebook.com facebook

Colpo di scena a X Factor: Irama prende il posto di Achille Lauro, che conferma l'addio al talent dopo due anni. Tutti i dettagli x.com