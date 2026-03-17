Boga Juve l’ivoriano la carta decisiva nella corsa al quarto posto | i numeri premiano la scelta dei bianconeri di puntare su di lui

Boga è diventato un elemento chiave per la Juventus nella corsa al quarto posto. L’attaccante ivoriano, negli ultimi tempi, ha dimostrato di essere più presente nelle partite e ha superato nelle gerarchie sia David sia Openda. I numeri evidenziano come la scelta dei bianconeri di puntare su di lui si sia rivelata determinante nel rendimento della squadra.

Boga Juve, l’attaccante è sempre più decisivo per i bianconeri e nel giro di qualche settimana ha scalzato nelle gerarchie David e Openda. I flop estivi bruciano ancora alla Continassa, ma nel mercato di riparazione la Juventus ha trovato un inaspettato raggio di sole. Si chiama Jeremie Boga. Arrivato a gennaio dal Nizza nel generale scetticismo, l’attaccante franco-ivoriano si è trasformato nell’asso nella manica di Luciano Spalletti per blindare la qualificazione in Champions League. Un impatto devastante che sta mascherando le lacune di un attacco orfano dell’infortunato Dusan Vlahovic da oltre tre mesi e mezzo. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Boga Juve, l’ivoriano la carta decisiva nella corsa al quarto posto: i numeri premiano la scelta dei bianconeri di puntare su di lui Articoli correlati De Gea Juve, il portiere spagnolo resta nel mirino dei bianconeri: ecco perché la Vecchia Signora potrebbe puntare su di luidi Redazione JuventusNews24De Gea Juve, i bianconeri non mollano la pista che porta all’estremo difensore della Fiorentina. Leggi anche: Varriale su Udinese Juve: «I bianconeri si rilanciano nella corsa Champions. Yildiz immarcabile. Ecco il mio pensiero su Boga» Una raccolta di contenuti su Boga Juve Temi più discussi: Boga è una scommessa vinta da Comolli: la Juve può riscattarlo per appena 5 milioni; Balzo Champions della Juventus, Udinese ko con un gol di Boga; Boga, impatto positivo: l'idea della Juventus, le condizioni per il riscatto dal Nizza; Boga, terzo gol di fila. E la Juve passa una notte in zona Champions. Pagina 0 | Juve, altro che Openda e David: Boga è arrivato ed è diventato subito decisivoÈ arrivato a gennaio, è entrato subito nelle rotazioni, ha segnato reti pesanti. L’ex Nizza decisivo con 3 gol in 8 gare ... corrieredellosport.it La lezione di Boga per la Juventus: come Pirlo-Vidal-Pogba-MarchisioL'ivoriano è il miglior acquisto della Juventus: è costato pochissimo, a differenza di altri. Una lezione che ricorda il passato ... msn.com La Juve col "falso nueve" l'esperimento di Boga centravanti in #udinesejuve, ne abbiamo parlato con @demichelis90, puntata intera su YouTube! x.com Jeremie Boga è arrivato alla Juventus come si arriva a una festa senza invito: in prestito gratuito, a mercato quasi chiuso, con l'etichetta silenziosa del rimpiazzo low cost. Nessuno si aspettava granché. E invece in meno di un mese, senza mai partire da titolar - facebook.com facebook