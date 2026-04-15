Il presidente della Repubblica ha firmato tre decreti di grazia, come previsto dall’articolo 87, comma 11, della Costituzione. Tra le persone coinvolte c’è anche un uomo di 88 anni. La firma è avvenuta al termine di un iter istruttorio condotto dal ministro competente. Nessun dettaglio ulteriore sulle motivazioni o sui procedimenti legali in corso.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato (ai sensi di quanto previsto dall’art. 87 comma 11 della Costituzione) tre decreti di grazia, a termine della istruttoria del ministro della Giustizia conclusa con esito favorevole. Si tratta di tre provvedimenti di clemenza individuale che riguardano Antonio Russo, Giuseppe Porcelli e Aly Soliman.La decisione arriva a pochi giorni di distanza dalle polemiche sollevate dalla notizia della grazia concessa da Mattarella a Nicole Minetti La vicenda più nota è quella di Antonio Russo: classe 1938, è stato condannato in via definitiva a 12 anni di reclusione per omicidio volontario, commesso nel 2018.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Quirinale, Mattarella firma 3 grazie: c’è anche l’88enne Antonio Russo

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