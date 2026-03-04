Meloni e Crosetto al Quirinale per parlare con Mattarella

Giorgia Meloni e Guido Crosetto si sono recati al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica. Meloni è arrivata al Colle per un colloquio con Sergio Mattarella, subito dopo che Crosetto aveva avuto un incontro con lui. Entrambi sono stati visti entrare nel palazzo presidenziale in momenti diversi.

Il ministro della Difesa al Colle per parlare della crisi internazionale. Poi la notizia di un incontro anche con la presidente del Consiglio Anche Giorgia Meloni al Colle per parlare con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Prima di lei era stato il ministro della Difesa Guido Crosetto a recarsi al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica. Una visita per parlare della crisi internazionale innescata dall'attacco di Usa e Israele all'Iran. Ma che ovviamente ha fatto pensare anche alle polemiche di questi giorni sulla presenza a Dubai del ministro nel momento dell'inizio dell'attacco israelo-americano.