Una semplice inquadratura contenuta nel documentario Leone a Roma, diffuso da Vatican News, è bastata per trasformare Papa Leone XIV in un fenomeno virale social. Nelle immagini, il pontefice appare in abito talare bianco con ai piedi un paio di sneakers Nike bianche. Uno scatto che a molti utenti è sembrato inizialmente quasi irreale, come se fosse stato creato dall’intelligenza artificiale. Invece la fotografia è autentica e risale al 2008, durante un pellegrinaggio giovanile organizzato in vista della Giornata Mondiale della Gioventù di Sydney. Le sneakers misteriose. Il dettaglio che ha acceso la curiosità online è stato proprio il modello delle scarpe.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Papa Leone XIV e le Nike sotto la talare: la foto diventa virale sul web

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Papa Leone XIV con le Nike, la foto diventa virale mentre il web invoca Paolo Sorrentino: "Ecce Young Pope"Uno scatto generato quasi sicuramente dall'IA ritrae un Pontefice in versione "streetwear" e Twitter implode.

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Argomenti più discussi: Un anno da Leone: viaggi, appelli di pace e la missione da pastore del mondo; Il discorso di Papa Leone XIV ai dipendenti della CEI; Papa Leone XIV, un anno dall'elezione: il bilancio dei primi 12 mesi di Pontificato; Papa Leone e i problemi con l'assistenza clienti: chiama la sua banca ma il centralino non gli crede e riattacca.

lo scontro in corso è uno scontro tra teologie politiche e della politica, tra il cattolicesimo espresso da Leone XIV e da quello interpretato da altri. Per papa Leone (e Francesco prima di lui etc.), Dio ci ha ordinato di vivere in pace, mentre per altri cristiani e cattol x.com

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