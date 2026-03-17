Piazza Cavour il Consiglio di Stato conferma | Legittimo l’annullamento del contratto area da liberare

Il Consiglio di Stato ha confermato l’annullamento del contratto riguardante i box interrati di piazza Cavour, stabilendo che l’area deve essere liberata. La decisione mette fine alla lunga disputa giudiziaria che si è svolta intorno a questa vicenda. La sentenza riguarda esclusivamente aspetti legali e amministrativi, senza coinvolgimenti di altri soggetti o motivazioni.

Si chiude, almeno sul piano della giustizia amministrativa, la lunga vicenda dei box interrati di piazza Cavour. La quarta sezione del Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla società Parking Cavour Salerno, confermando la sentenza del Tar di Salerno dell’aprile 2024. Con la decisione dei giudici amministrativi, viene sancita la legittimità dell’annullamento del contratto disposto dal Comune di Salerno per l’intervento di project financing relativo alla realizzazione dei parcheggi interrati. Area di cantiere da liberare. Alla luce della sentenza, l’area di cantiere di piazza Cavour dovrà essere liberata, ponendo fine a una situazione che si protrae da anni nel cuore del lungomare cittadino. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Piazza Cavour, il Consiglio di Stato conferma: “Legittimo l’annullamento del contratto, area da liberare” Articoli correlati Brentino, lo stop è legittimo. Anche il Consiglio di Stato dà ragione al ComuneLo stop del Comune al conferimento di marmettola all’ex cava del Brentino è legittimo. Piazza Cavour: l’area urbana come spazio pubblico e il dilemma della sua funzionalitàIl 5 febbraio 2026, con un cielo sereno e una temperatura di cinque gradi, la piazza Cavour a Como è stata presentata a un pubblico in attesa di un... Una raccolta di contenuti su Piazza Cavour Discussioni sull' argomento Salerno, l’odissea piazza Cavour: Lo stop ai box fu legittimo; Piazza Cavour, via libera al documento di indirizzo: ora può partire la progettazione esecutiva; La panchina del ricordo, in piazza Cavour un'iniziativa per ricordare le vittime delle foibe; In Consiglio il caso del bar Commercio chiuso da tre anni. Box in piazza Cavour, Consiglio di Stato: Ok annullamento contratto, area va liberataStampaE’ stata pubblicata la sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso presentato dalla società Parking Cavour Salerno contro la sentenza dell’aprile del 2024 in ... salernonotizie.it Castenedolo (Piazza Cavour): gazebo Lega per il SÌ al referendum sulla giustizia!! Il 22 e 23 marzo partecipiamo e votiamo SÌ. Per una giustizia più equa, più efficiente, più vicina ai cittadini. - facebook.com facebook