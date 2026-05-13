Angelica Preziosi | il segreto dietro il suo successo

Angelica Preziosi, modella, si apre raccontando la sua esperienza nel mondo della moda e condividendo aspetti della sua vita legati ai valori personali e al volontariato. Nata e cresciuta in Italia, ha iniziato a lavorare come modella in giovane età, partecipando a sfilate e servizi fotografici. Nel tempo libero, si dedica ad attività di beneficenza, parlando apertamente delle sue passioni e delle sfide affrontate lungo il percorso.

. La modella Angelica Preziosi si racconta tra moda, valori e volontariato: una storia che va ben oltre le apparenze. Volto di campagne per grandi brand del Made in Italy e testimonial di Trivellato, Angelica Preziosi unisce il mondo della moda a un forte impegno sociale, distinguendosi anche per il volontariato a sostegno dei più fragili e dei bambini della Comunità di Sant’Egidio. Angelica Preziosi ph Chiara Gasbarri Angelica, com’è nata la collaborazione con Trivellato Mercedes?. «Abbiamo creato uno shooting interamente in bianco e nero, con un concept legato alla sostenibilità e all’attenzione verso il futuro dell’ energia elettrica e green, un tema molto importante anche per il settore automotive ».🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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