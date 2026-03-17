Nel mondo dello spettacolo si parla ancora del caso del figlio adottivo di Raffaella Carrà, rivelato recentemente da Enzo Paolo Turchi. Durante un'intervista, Turchi ha commentato quanto accaduto al funerale della cantante, suscitando nuove discussioni sulla sua vita privata. La vicenda riguarda un figlio segreto adottato dalla cantante, la cui identità e dettagli sono stati oggetto di attenzione pubblica.

Anche nel mondo dello spettacolo tiene banco il caso del "figlio segreto" adottivo di Raffaella Carrà. L'identità è emersa nelle ultime ore: si tratta di Gian Luca Pelloni Bulzoni, manager di una società di produzione musicale. Un colpo di scena, soprattutto considerando l'estrema riservatezza della Raffa nazionale, scomparsa a 78 anni nel 2021. Intervistato da Repubblica, il ballerino Enzo Paolo Turchi, marito di Carmen Russo e storico collaboratore della showgirl e presentatrice romagnola, ammette: "Negli ultimi tempi avevo sentito dire che c’era una persona molto vicina a lei, qualcuno di grande fiducia nel suo entourage. Però non si sapeva esattamente chi fosse. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Raffaella Carrà e il figlio segreto, Enzo Paolo Turchi: "Cos'è successo al suo funerale"

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