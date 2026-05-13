Nel processo di Garlasco, oggi si svolgono le discussioni tra le avvocatesse Angela Taccia e Giada Bocellari. Angela Taccia si distingue per il suo approccio istintivo, mentre Giada Bocellari si presenta con un atteggiamento rigoroso. Entrambe sono chiamate a rappresentare le rispettive parti e a sostenere le loro tesi davanti ai giudici. La loro presenza segna un momento cruciale nel procedimento in corso.

Nel grande romanzo giudiziario di Garlasco, oggi le due figure che più di tutte incarnano il duello difensivo sono loro: Angela Taccia e Giada Bocellari. Una al fianco di Andrea Sempio, tornato sotto i riflettori della nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. L’altra accanto ad Alberto Stasi, condannato in via definitiva ma da anni deciso, insieme ai suoi legali, a ribaltare la verità processuale. Due avvocate diverse per stile, formazione e carattere, ma accomunate da una stessa risolutezza professionale: proteggere i propri assistiti dentro un caso che da diciotto anni divide l’Italia. Taccia, 36 anni, originaria di Abbiategrasso, in provincia di Milano, è il volto più emotivo e battagliero di questa nuova fase del caso Garlasco.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Angela Taccia istintiva, Giada Bocellari rigorosa: le due avvocate che decideranno Garlasco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Garlasco, l'avvocata Giada Bocellari pronta ad agire contro le "fake news che hanno superato ogni limite”L’avvocata Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi nel caso Garlasco, si scaglia contro chi, a suo modo di vedere, non fa che tirare fuori dal...

Leggi anche: “Alzo le mani”. Garlasco, Angela Taccia a difesa di Andrea Sempio

Si parla di: Garlasco, cosa non torna nel caso dell'inchiesta-fantasma di 13 anni fa | Libero Quotidiano.it.

Garlasco, la legale Angela Taccia su Andrea Sempio: Chiuso in casa, è già ai domiciliariTra perizie tecniche e profilo psicologico: la strategia della difesa e la vita sempre più limitata di Andrea Sempio sotto pressione mediatica e giudiziaria. notizie.it

Angela TacciaTutta la storia dell'amicizia tra l'avvocato e Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco e l'omicidio di Chiara Poggi, difeso anche da Massimo Lovati ... libero.it