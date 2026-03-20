Garlasco l' avvocata Giada Bocellari pronta ad agire contro le fake news che hanno superato ogni limite

L’avvocata Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi nel processo di Garlasco, ha annunciato la sua intenzione di intervenire contro le notizie false e il chiacchiericcio che circolano. Ritiene che queste informazioni abbiano superato ogni limite e si sta preparando ad agire legalmente per tutelare la sua assistita. La questione riguarda la diffusione di notizie non verificate che influenzano il dibattito pubblico.

L’avvocata Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi nel caso Garlasco, si scaglia contro chi, a suo modo di vedere, non fa che tirare fuori dal cilindro “fake news” e speculazioni. Negli studi di Ore 14 Sera di Milo Infante, Bocellari si è detta pronta ad agire in ogni sede al fine di porre un argine a quei “chiacchiericci” che distraggono dal vero focus dell’inchiesta. Giada Bocellari pronta a querelare Presunta relazione di Giada Bocellari: "Pronta a tutelarmi" Garlasco, Giada Bocellari contro haters e diffamatori Giada Bocellari pronta a querelare “Credo che ultimamente si siano raggiunti livelli molto bassi sotto tanti punti di vista”,... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Mi permetto di consigliarvi caldamente di non perdere #Ore14Sera di Milo Infante questa sera! Abbiamo molte cose da dire su #Garlasco. E in studio ci sarà anche l’avvocato Giada Bocellari. Quindi… direi che ci vediamo su #Rai2 dalle 21.20. - facebook.com facebook

Solidarietà totale all’avvocata Giada Bocellari. Periodicamente, cercano di attaccarla. Tipico di chi non solo non ha argomenti, ma ha anche tanta paura. #Garlasco x.com