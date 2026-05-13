Android 17 | arriva Gemini widget IA e il timer contro il doomscrolling

È stato annunciato l'arrivo di Gemini, un nuovo widget basato sull'intelligenza artificiale, e di un timer che limita l'uso delle app per contrastare il fenomeno del doomscrolling. Il timer può essere impostato per bloccare l'accesso a determinate applicazioni dopo un certo periodo di tempo. I nuovi widget generati dall'IA sono progettati per aiutare gli utenti a gestire meglio la propria alimentazione e le abitudini quotidiane.

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? Punti chiave Come può un timer forzato bloccare l'accesso alle tue app preferite?. Quali nuovi widget potrà generare l'intelligenza artificiale per la tua dieta?. Come funzionerà il trasferimento totale di dati tra Android e iPhone?. Perché Google ha deciso di bloccare il telefono con la biometria?.? In Breve Rambler trascrive il parlato eliminando ripetizioni e termini riempitivi dai flussi audio.. Pause Point impone attesa di dieci secondi per limitare l'uso di app distraenti.. Quick Share permette migrazione completa di layout home e eSIM verso dispositivi Apple.. Oltre quattromila emoji ricevono un nuovo design con estetica tridimensionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Android 17: arriva Gemini, widget IA e il timer contro il doomscrolling ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Android: attiva il widget Snapshot nascostoUn piccolo strumento nascosto nel sistema operativo Android permette di trasformare lo smartphone in una cornice digitale immediata, fissando uno... Gemini rivoluziona Android: arriva Your Day, l’agenda proattiva AIL’intelligenza artificiale di Google sta per introdurre una funzione chiamata Your Day all’interno dell’ecosistema Gemini, puntando a ripristinare un... Temi più discussi: Android 17 diventa un sistema operativo AI agentico con Gemini Intelligence; Cosa vedremo al The Android Show 2026? Le novità di Android 17 e Gemini; The Android Show 2026: tutte le novità da Android 17 a Gemini Intelligence; The Android Show: Google fa debuttare i GoogleBook, Android 17 e Gemini Intelligence. Android 17 diventa un sistema operativo AI agentico con Gemini Intelligence x.com TuttoTech & TuttoAndroid (@tuttoandroid) threads Android 17 diventa un sistema operativo AI agentico con Gemini IntelligenceApripista i Pixel 10 e i Galaxy S26, ma si prevede una rapida espansione anche su smartwatch, auto, tablet e tanto altro entro fine anno. hdblog.it Google rilancia Android con Gemini AI e i nuovi GooglebookA una settimana dal Google I/O 2026, Mountain View ha deciso di giocare d’anticipo con The Android Show: I/O Edition, evento interamente dedicato al ... telefonino.net