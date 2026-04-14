Gemini rivoluziona Android | arriva Your Day l’agenda proattiva AI

Una nuova funzione chiamata Your Day sta per essere introdotta nell’ecosistema Gemini di Google, basata sull’intelligenza artificiale. Questa novità mira a offrire un livello di gestione proattiva della giornata sui dispositivi Android, ripristinando le capacità di organizzazione che erano presenti in passato. La funzione si inserisce in un progetto più ampio di aggiornamenti e miglioramenti per l’esperienza utente sui dispositivi mobili.

L’intelligenza artificiale di Google sta per introdurre una funzione chiamata Your Day all’interno dell’ecosistema Gemini, puntando a ripristinare un livello di gestione proattiva della giornata che i dispositivi Android hanno conosciuto in passato. Questa novità, emersa analizzando la versione 17.14 beta dell’app Google, promette di offrire agli utenti un flusso di informazioni personalizzate per anticipare le necessità quotidiane attraverso schede informative integrate nel pannello laterale dell’assistente. Dalle stringhe di codice alla gestione proattiva del tempo. Analizzando i file interni della versione beta 17.14 dell’applicazione Google, sono emersi dettagli tecnici che delineano il funzionamento di Your Day.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gemini rivoluziona Android: arriva Your Day, l’agenda proattiva AI Google I/O 2026: L’AI di Gemini rivoluziona Android e il futuro tecnologico di Google, tra cloud e produttività.Google I/O 2026: L’Intelligenza Artificiale Ridefinisce il Futuro Tecnologico Mountain View, California, sarà il palcoscenico della prossima... Malware android usa gemini ai per adattarsi in tempo realeQuesto approfondimento analizza una nuova tipologia di malware Android che integra un modello di intelligenza artificiale generativa durante...