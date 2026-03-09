Android | attiva il widget Snapshot nascosto

Un nuovo widget nascosto nel sistema Android consente di trasformare lo smartphone in una cornice digitale immediata, permettendo di visualizzare uno scatto istantaneo direttamente sulla schermata principale. Questa funzione, non visibile di default, può essere attivata dall'utente per facilitare l'accesso rapido alle immagini catturate. Il widget si integra perfettamente con le funzionalità del sistema operativo senza interventi esterni.

Un piccolo strumento nascosto nel sistema operativo Android permette di trasformare lo smartphone in una cornice digitale immediata, fissando uno scatto istantaneo direttamente sulla schermata iniziale. Questa funzione, nota come Snapshot, è preinstallata solo su alcuni modelli della serie Pixel ma può essere attivata manualmente su quasi tutti i dispositivi Android tramite l’installazione manuale di un pacchetto specifico. La scoperta arriva mentre gli utenti cercano modi più pratici per personalizzare la propria esperienza mobile senza dover scaricare app di terze parti. La possibilità di avere una foto sempre visibile sul display principale cambia il modo in cui le persone interagiscono con i propri ricordi digitali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

