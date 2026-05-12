Garlasco Sempio cancellò alcune tracce su Facebook chiedemmo aiuto a Meta l' accusa dei pm e la rogatoria Usa respinta

Da ilgiornaleditalia.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un procedimento giudiziario relativo a Garlasco, i pubblici ministeri hanno accusato una persona di aver eliminato alcune prove dal suo profilo Facebook. La procura ha anche richiesto l'intervento di Meta, la società proprietaria del social, attraverso una rogatoria inviata dagli Stati Uniti, ma questa richiesta è stata respinta. La vicenda riguarda l'analisi delle attività online dell'indagato e le relative procedure legali.

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Da quanto emerso sembrerebbe che Andrea Sempio cancellò alcune tracce sul suo profilo Facebook. Tracce che la Procura di Pavia cercò di recuperare attivando persino una rogatoria negli Usa (poi respinta) nel giugno 2025, e tra le quali figura una vignetta de "Il Piccolo Principe", libro preferito di.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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