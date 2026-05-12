Garlasco Sempio cancellò alcune tracce su Facebook chiedemmo aiuto a Meta l' accusa dei pm e la rogatoria Usa respinta

In un procedimento giudiziario relativo a Garlasco, i pubblici ministeri hanno accusato una persona di aver eliminato alcune prove dal suo profilo Facebook. La procura ha anche richiesto l'intervento di Meta, la società proprietaria del social, attraverso una rogatoria inviata dagli Stati Uniti, ma questa richiesta è stata respinta. La vicenda riguarda l'analisi delle attività online dell'indagato e le relative procedure legali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui