La procura di Pavia ha richiesto una rogatoria agli Stati Uniti per ottenere informazioni sul profilo Facebook di Andrea Sempio, che risulta chiuso. La richiesta, tuttavia, è stata respinta dalle autorità statunitensi. Le indagini cercano di ricostruire dettagli relativi al passato di Sempio, che avrebbe eliminato alcune tracce digitali. La vicenda riguarda quindi il tentativo di recuperare dati cancellati attraverso strumenti legali internazionali.

Per andare alla ricerca di "tracce del passato" di Andrea Sempio, che lui avrebbe cancellato, la Procura di Pavia, nella nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi chiusa di recente, ha attivato persino una "rogatoria" negli Usa nel giugno 2025 per "ottenere ulteriori informazioni presso Meta" e con l'intento di recuperare i contenuti del profilo Facebook che il commesso chiuse a fine febbraio 2017, dopo l'interrogatorio nella prima indagine che finì con una archiviazione. La singolare circostanza. La rogatoria, però, spiegano i pm negli atti, "non ha consentito di riempire il vuoto informativo pregresso". Gli inquirenti danno conto della "singolare circostanza" che Sempio, perquisito nel maggio 2025, non aveva "computer fissi o portatili".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Andrea Sempio e il profilo Facebook chiuso: la rogatoria (respinta) negli Usa della Procura di Pavia

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