Il procedimento giudiziario riguardante l’omicidio di Chiara Poggi torna a essere sotto i riflettori, a quasi vent’anni dal delitto. La Procura di Pavia ha concluso le indagini, ritenendo Andrea Sempio l’unico responsabile dell’omicidio. La decisione si basa sui risultati delle verifiche condotte nel corso delle indagini, che hanno portato a questa conclusione. Restano da considerare le eventuali fasi successive del procedimento giudiziario.

Il delitto di Garlasco torna ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria. A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la Procura di Pavia ha chiuso la nuova fase investigativa indicando Andrea Sempio come unico responsabile dell’assassinio. Una svolta clamorosa che si basa su un quadro accusatorio composto da 21 elementi raccolti dagli inquirenti nel corso delle nuove indagini. Va ricordato che si tratta della ricostruzione dell’accusa e che la difesa di Sempio respinge completamente ogni addebito. Come leggiamo da TGCOM24, i 21 elementi che secondo la Procura di Pavia collegherebbero Andrea Sempio al delitto di Chiara Poggi sono i seguenti: Sempio avrebbe fornito dichiarazioni false sulle tre telefonate effettuate a casa Poggi nel 2007, versione poi smentita dagli approfondimenti investigativi.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Andrea Sempio: perché la Procura è certa della sua colpevolezza?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Garlasco, Andrea Sempio lascia la procura di procura di Pavia dopo quasi quattro ore a bordo della sua auto – VideoAndrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l’omicidio di Chiara Poggi, ha lasciato la procura di Pavia a bordo della sua auto assieme ai...

Garlasco, la Procura è certa: così Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi. Ecco a quanto ammonterebbe il risarcimento per Alberto StasiL’invito a comparire in Procura a Pavia per Andrea Sempio rappresenta l’ultimo atto prima della chiusura definitiva delle indagini.

Temi più discussi: Delitto Garlasco, chi è Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi; Garlasco, il fratello di Chiara Poggi: Nessun video con Sempio; Andrea Sempio in stazione a Roma per la perizia psichiatrica: Sembra già costretto ai domiciliari; Ore 14 Sera 2 - Garlasco, la Procura: Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi - 07/05/2026 - Video.

Garlasco, perché Andrea Sempio non risponderà ai pm: le motivazioni dietro la strategia della difesa e la consulenza personologica x.com

Garlasco, perché il processo ad Andrea Sempio si può svolgere anche senza la revisione per Stasi: il motivoIl bivio della Procura di Milano: il caso Sempio può procedere anche senza liberare Stasi. Il conflitto tra giudicanti e il nodo delle nuove prove ... virgilio.it

Garlasco news, cosa c'è nella nuova inchiesta su Andrea Sempio e quali sono realmente gli indizi contro di luiCosa c'è nella nuova inchiesta su Andrea Sempio e le ultime news sulle indagini relative al delitto di Garlasco, con vittima Chiara Poggi. virgilio.it