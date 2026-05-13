Andrea Paglicci Reattelli 30 anni di presidenza alla Società Filarmonica Castiglionese
Il 13 maggio 2026, ad Arezzo, è stato consegnato un attestato di merito a Andrea Paglicci Reattelli in occasione dei suoi trent’anni come presidente della Società Filarmonica Castiglionese. Durante la cerimonia, il presidente ha commentato con un sorriso di essere quasi in pensione. La consegna è avvenuta alla presenza del Sindaco, che ha riconosciuto ufficialmente il suo lungo impegno alla guida dell’associazione musicale.
Arezzo, 13 maggio 2026 – “Quasi quasi sarei da pensione. ”, ha detto sorridendo Andrea Paglicci Reattelli al momento della consegna, da parte del Sindaco Mario Agnelli, dell’attestato di merito per i suoi 30 anni alla guida della Società Filarmonica Castiglionese nel ruolo di Presidente. “In questi 30 anni di presidenza ogni anno è sempre una grande emozione, vedere le vecchie e le nuove leve calcare il palcoscenico del teatro. La presenza di tanti giovani dimostra che la Filarmonica avrà un futuro certo per la città di Castiglion Fiorentino. Quest’anno, inoltre, è stato caratterizzato dall’ingresso di un nuovo ‘amico’: Marky Ramone, star...🔗 Leggi su Lanazione.it
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