Andrea Paglicci Reattelli 30 anni di presidenza alla Società Filarmonica Castiglionese

Il 13 maggio 2026, ad Arezzo, è stato consegnato un attestato di merito a Andrea Paglicci Reattelli in occasione dei suoi trent’anni come presidente della Società Filarmonica Castiglionese. Durante la cerimonia, il presidente ha commentato con un sorriso di essere quasi in pensione. La consegna è avvenuta alla presenza del Sindaco, che ha riconosciuto ufficialmente il suo lungo impegno alla guida dell’associazione musicale.

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