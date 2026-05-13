Andrea Munari confermato da Amco nel ruolo di amministratore delegato

Amco ha annunciato il rinnovo del proprio consiglio di amministrazione, con la conferma di Andrea Munari nel ruolo di amministratore delegato. È stato inoltre nominato presidente del consiglio Domenico Iannotta, mentre Cristina Collura è stata scelta come presidente del comitato per il controllo della gestione. La società continua così la sua strategia di gestione dei crediti deteriorati con nuove nomine di rilievo.

Zes Unica, intesa Governo-Bei: più credito e investimenti. Sbarra: Passo importante per la crescita del Sud Iberdrola, nuovo progetto eolico. Capacità di generazione in Italia fino a 450 MW Nuovo Cda per Amco, società specializzata nella gestione di crediti deteriorati. Domenico Iannotta è nominato presidente della società, mentre Cristina Collura assumerà il ruolo di presidente del comitato per il controllo della gestione. Il socio ha inoltre indicato Andrea Munari per la carica di amministratore delegato. Completano il nuovo board Valentina Gemignani, Martina Luzzi, Annapaola Negri Clementi e Francesco Valsecchi. Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo La Comunicazione come strumento per estrarre valore nel Percorso di cura:.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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