L’assemblea di Borsa Italiana, con Euronext come unico socio, ha approvato il rinnovo del consiglio di amministrazione. Durante la riunione, è stato deciso di confermare Fabrizio Testa come amministratore delegato e Claudia Parzani nel ruolo di presidente. La decisione riguarda il completamento del nuovo assetto societario e l’indicazione delle cariche di vertice. La nomina è stata approvata all’unanimità dai membri presenti.

L’assemblea di Borsa Italiana, che ha come unico socio Euronext, ha rinnovato il consiglio di amministrazione, che ha poi confermato Fabrizio Testa come amministratore delegato e Claudia Parzani nel ruolo di presidente. Il rinnovo senza una procedura di valutazione e selezione è arrivato nonostante la contrarietà di Cassa depositi e prestiti, che si era rivolta alla Corte di Amsterdam contro la gestione delle nomine dei vertici da parte di Euronext, ottenendo però una sentenza sfavorevole. Claudia Parzani (Imagoeconomica). Il contenzioso tra Euronext e Cdp. Cdp, controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (che ne detiene l’82,77 per cento del capitale), sostiene che la presentazione delle candidature per il cda di Borsa Italiana debba sempre avvenire previa procedura di valutazione e selezione dei candidati.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Borsa Italiana rinnova il cda, Testa confermato amministratore delegato

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