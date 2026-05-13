Amco nominato Il nuovo Cda | Domenico Iannotta presidente e Andrea Munari ad

L’assemblea ordinaria di Amco ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione, composto da nove membri, che rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio d’esercizio 2028. Tra i nominati, Domenico Iannotta è stato scelto come presidente, mentre Andrea Munari ha assunto il ruolo di amministratore. La nomina dei nuovi membri segna un cambiamento nella gestione della società, con un mandato che si estende per diversi anni.

Nuovi vertici per Amco. L’Assemblea ordinaria della società ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione, composto da nove membri, che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio d’esercizio 2028. Domenico Iannotta è stato nominato presidente della società, mentre Andrea Munari è stato indicato dal socio per la carica di amministratore delegato. Cristina Collura guiderà invece il Comitato per il controllo della gestione, nell’ambito del sistema monistico adottato da Amco. Del Comitato fanno parte anche Piero Alonzo e Lucia Foti Belligambi. Completano il nuovo Consiglio di amministrazione Valentina Gemignani, Martina Luzzi, Annapaola Negri Clementi e Francesco Valsecchi.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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