Recentemente si sono diffuse domande riguardo ai fattori che influenzano il rischio di contagio da Andesvirus. In particolare, si cerca di capire quali parametri siano fondamentali per prevenire il contagio tra persone e perché, in alcuni eventi, diverse persone siano risultate immuni pur partecipando a feste con altri malati. La discussione si concentra sull’effettiva relazione tra distanza, esposizione e possibilità di trasmissione del virus.

? Domande chiave Quali sono i parametri precisi per evitare il contagio interumano?. Perché 94 persone a una festa sono rimaste indenni dal virus?. Come hanno fatto gli operatori sanitari a non infettarsi nei reparti?. Perché l'OMS esclude uno scenario pandemico dopo i casi dei crocieristi?.? In Breve Contagio interumano richiede contatto sotto 1,8 metri per oltre 15 minuti.. Festa argentina 2018: 5 contagiati su 94 persone presenti nell'area.. 82 operatori sanitari argentini rimasti sani dopo l'assistenza ai pazienti.. Monitoraggio 51 persone su volo USA concluso senza nuovi positivi.. L’infettivologo Marco Sisti ha fornito chiarimenti cruciali sul rischio di contagio da Andesvirus dopo i recenti allarmismi legati ai turisti sbarcati dalla nave da crociera.🔗 Leggi su Ameve.eu

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