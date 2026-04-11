La Juventus ha bisogno di qualificarsi in Champions League per poter raggiungere Bernardo Silva, il cui acquisto dipende dalla partecipazione alla competizione europea. La squadra si trova in una posizione che potrebbe mettere a rischio la permanenza di un giocatore importante in assenza di un piazzamento tra le prime quattro. Se non dovesse qualificarsi, la società potrebbe essere costretta a vendere almeno un giocatore per coprire le esigenze di bilancio.

Dando ascolto agli slogan e alle frasi stereotipate, ai piani della classifica che ormai la Juventus frequenta da qualche anno – la cosiddetta “zona Europa” – ogni stagione è disseminata di jolly, di bivi, di trappole, di partite da non sottovalutare, di finali. Ecco, a sette giornate dal termine della contesa non c’è bisogno di attingere alle metafore perché ormai è lapalissiano che la posta in palio sia altissima ogni volta che la Signora scende in campo, figurarsi se il trittico di partite all’orizzonte sia contro Atalanta, Bologna e Milan. L’occhio dei tifosi, ma ancor più quello del club e di Luciano Spalletti, va però oltre il futuro a brevissimo termine perché il vero sbarramento alle ambizioni future risiede nel maledetto quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juventus, Bernardo Silva dipende dalla Champions. Senza 4° posto Thuram a rischio

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