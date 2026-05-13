Un’immagine rappresenta il paradosso della situazione attuale: mentre si sollevano polemiche sugli Alpini e si accusano alcuni di doppio gioco, si moltiplicano anche le tensioni legate alle manifestazioni del Pride e alle dichiarazioni di guerra rivolte all’Italia. La vicenda si svolge in un contesto in cui si mescolano accuse, contestazioni e scontri ideologici, creando un quadro complesso e articolato.

Roma, 13 mag – C’è un’immagine che riassume perfettamente il cortocircuito della modernità terminale. Da una parte, la marea solida e fiera dei cappelli alpini che invade Genova, portando con sé l’eco di una nazione che sa ancora di terra, di sacrificio e di fratellanza silenziosa. Dall’altra, il livore acido di un manipolo di attivisti del Liguria Pride, intenti a vergare sui social insulti che trasudano un complesso d’inferiorità tanto grottesco quanto rivelatore. L’attacco alle “penne in erezione”, l’accusa di “machismo” e la derisione del militarismo non sono semplici provocazioni da tastiera. Sono i sintomi di una patologia spirituale che non tollera tutto ciò che è verticale, ordinato e comunitario.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Ancora fango sugli Alpini, il doppio gioco della Salis e il Pride che dichiara guerra all’Italia

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