Penne in erezione bufera sulle grafiche del Pride Il centrodestra attacca | Salis si dissoci scusatevi con gli Alpini

Una nuova polemica si è scatenata intorno alle grafiche del Pride in Liguria, con il centrodestra che critica la sindaca di Genova. L'opposizione ha puntato il dito contro alcuni manifesti pubblicati sui social dal Liguria Pride, in vista dell’evento previsto a partire da sabato 6 giugno. La vicenda ha portato anche a richiami e richieste di scuse, coinvolgendo le posizioni politiche locali.

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