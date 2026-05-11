Penne in erezione bufera sulle grafiche del Pride Il centrodestra attacca | Salis si dissoci scusatevi con gli Alpini
Una nuova polemica si è scatenata intorno alle grafiche del Pride in Liguria, con il centrodestra che critica la sindaca di Genova. L'opposizione ha puntato il dito contro alcuni manifesti pubblicati sui social dal Liguria Pride, in vista dell’evento previsto a partire da sabato 6 giugno. La vicenda ha portato anche a richiami e richieste di scuse, coinvolgendo le posizioni politiche locali.
Nuova polemica accesa dal centrodestra contro la sindaca di Genova Silvia Salis. L'ennesima querelle lanciata dall'opposizione riguarda alcuni manifesti pubblicati sui social dal Liguria Pride, che si prepara all'evento in programma a Genova da sabato 6 a sabato 13 giugno, il Liguria Pride.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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