Ancora allerta meteo gialla a Milano | attesi temporali per domani
Giovedì 14 maggio 2026, a Milano è prevista un'allerta meteo gialla per temporali che entrerà in vigore alle 6 del mattino e rimarrà attiva fino a mezzanotte. La notifica riguarda rischi di piogge intense e temporali in diverse zone della città. La protezione civile ha diffuso l'avviso e invita alla prudenza durante tutto il giorno. Nessuna altra informazione sulla durata o sull'intensità dei temporali è stata ancora comunicata.
Domani, giovedì 14 maggio 2026, scatterà l'allerta meteo gialla per rischi temporali a Milano. La misura partirà alle 6 del mattino e durerà fino a mezzanotte.🔗 Leggi su Fanpage.it
allerta meteo in Sicilia 19-20-21 gennaio 2026 fate attenzione da zenzero&limone Villarosa Sicilia
Notizie correlate
Leggi anche: Ancora allerta meteo gialla per rischio temporali a Milano: scatterà dalle 21
Meteo, allerta meteo gialla domani 19 marzo per temporali: le regioni colpitePer la giornata di domani, giovedì 19 marzo 2026, la Protezione Civile ha diramato una allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico su...
Temi più discussi: Ancora maltempo a Milano: scatta l'allerta meteo per temporali; A Milano e in Lombardia è previsto vento forte con raffiche fino a 60 km/h: scatta un'altra allerta meteo; Maltempo, allerta arancione in Toscana e gialla in altre sei regioni del Centro e del Nord; Maltempo, nuova allerta gialla a Milano. Si parte a mezzanotte dell’11 maggio: ecco quanto durerà.
? La Sala Operativa della Protezione Civile di Regione Lombardia ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico valida anche per l’area IM-09 – Nodo Idraulico di Milano, che comprende il territorio di Paderno Dugnano. Dall facebook
Il maltempo colpisce ancora Milano, scatta l'allerta per i temporali: le previsioniAttenzione a fiumi, sottopassi e alle auto che potrebbero essere colpite da rami volanti o, nel caso di grandine, essere danneggiate ... milanotoday.it
Temporali (e possibile grandine) in arrivo su Milano: scatta l'allerta giallaMilano si prepara a una nuova giornata di maltempo. E scatta l' allerta per il rischio di forti temporali. Il Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla ... milanotoday.it