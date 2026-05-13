Ancora allerta meteo gialla a Milano | attesi temporali per domani

Da fanpage.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 14 maggio 2026, a Milano è prevista un'allerta meteo gialla per temporali che entrerà in vigore alle 6 del mattino e rimarrà attiva fino a mezzanotte. La notifica riguarda rischi di piogge intense e temporali in diverse zone della città. La protezione civile ha diffuso l'avviso e invita alla prudenza durante tutto il giorno. Nessuna altra informazione sulla durata o sull'intensità dei temporali è stata ancora comunicata.

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Domani, giovedì 14 maggio 2026, scatterà l'allerta meteo gialla per rischi temporali a Milano. La misura partirà alle 6 del mattino e durerà fino a mezzanotte.🔗 Leggi su Fanpage.it

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