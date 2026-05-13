Ancora allerta meteo gialla a Milano | attesi temporali per domani

Giovedì 14 maggio 2026, a Milano è prevista un'allerta meteo gialla per temporali che entrerà in vigore alle 6 del mattino e rimarrà attiva fino a mezzanotte. La notifica riguarda rischi di piogge intense e temporali in diverse zone della città. La protezione civile ha diffuso l'avviso e invita alla prudenza durante tutto il giorno. Nessuna altra informazione sulla durata o sull'intensità dei temporali è stata ancora comunicata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui