Meteo allerta meteo gialla domani 19 marzo per temporali | le regioni colpite

Domani, giovedì 19 marzo 2026, la Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico in quattro regioni italiane: Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia. La comunicazione riguarda condizioni di maltempo che interesseranno queste aree, con possibili temporali lungo tutta la giornata. Nessuna altra regione è stata inclusa nell’avviso.

Per la giornata di domani, giovedì 19 marzo 2026, la Protezione Civile ha diramato una allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico su quattro regioni: Basilicata, Calabria Puglia e Sicilia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 9 marzo: le regioni a rischioPer la giornata di domani, lunedì 9 marzo, la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo arancione e gialla per temporali e rischio...

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali e vento forte domani 19 febbraio: le regioni a rischioTemporali, venti fortissimi e nevicate nella giornata di domani giovedì 19 febbraio.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Meteo allerta meteo gialla domani 19...

Temi più discussi: Allerta meteo ARANCIONE per temporali e piogge diffuse dalle 22 di oggi, alle 7.59 di domani, domenica 15 marzo. Allerta Gialla dalle 8 alle 10 di domani. Le disposizioni del centro operativo comunale; Meteo. Domani a Palermo allerta gialla; Weekend di pioggia a Milano, scatta l'allerta gialla: Fare attenzione; Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi valido dalle ore 00:00 e fino alle ore 15:00 di venerdì 13 marzo 2026.

Scuole chiuse per maltempo e allerta meteo arancione oggi 17 marzo: l’elenco dei comuni interessatiNon si ferma l’ondata di maltempo sul sud dell’Italia dove anche oggii, martedì 17 marzo 2026, sarà allerta arancione e gialla in diverse regioni. In molti comuni scuole chiuse oggi per maltempo dopo ... fanpage.it

Meteo, allerta arancione e gialla il 17 marzo 2026 in Italia: le regioni a rischioNon si placa l'ondata di maltempo in Italia: scatta una nuova allerta meteo arancione e gialla il 17 marzo 2026. meteo.it

Meteo: calo termico in atto, giù anche di 8°C. Niente tepore primaverile almeno fino a fine Marzo - facebook.com facebook

Allerta Meteo, "in 4 regioni nevicate abbondanti e burrasca forte": avviso dell'Aeronautica Militare x.com