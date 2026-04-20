Ancora allerta meteo gialla per rischio temporali a Milano | scatterà dalle 21

A Milano è stata emessa un’allerta meteo gialla a causa di possibili temporali. L’allerta sarà valida a partire dalle 21 di oggi, lunedì 20 aprile 2026, e si concluderà alle 9 di domani, martedì 21 aprile 2026. La protezione civile ha segnalato il rischio di temporali nel corso della notte. La città invita alla massima attenzione per eventuali condizioni meteorologiche avverse.

Ancora allerta meteo gialla a Milano per rischi temporali. La misura scatterà alle 21 di oggi, lunedì 20 aprile 2026, e durerà fino alle 9 di domani, martedì 21 aprile 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it

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