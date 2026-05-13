Un movimento politico ha annunciato l’apertura di una piattaforma di crowdfunding, accompagnata dalla pubblicazione di manifesti che esprimono buoni propositi. La comunicazione si basa principalmente su documenti ufficiali, senza approfondimenti su eventuali implicazioni o dettagli aggiuntivi. La proposta include iniziative legate alla tutela ambientale e alla giustizia sociale, con riferimenti a azioni simboliche come la piantagione di alberi.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli ? FONTE AVS Alleanza Verdi SinistraArezzo 2020 AREZZO – Finché si trattava di salvare il pianeta, rifondare la giustizia sociale e piantare due alberi davanti alla stazione, tutto bene. Poi qualcuno ha chiesto: “Sì, ma i volantini chi li paga?” E lì è calato il silenzio tipico delle grandi tragedie politiche. Così Alleanza Verdi Sinistra e Arezzo 2020 hanno deciso di fare quello che ogni forza politica prima o poi deve affrontare: battere cassa con dignità. È ufficialmente partita la raccolta fondi online per sostenere la campagna elettorale della coalizione progressista aretina.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - “Anche la rivoluzione c’ha l’IBAN”: AVS apre il crowdfunding e scopre che i manifesti un si stampano coi buoni propositi

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