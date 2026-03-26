Secolare seeds - Ondakeiki e agenda dei buoni propositi e Puppycriesalot

È arrivato il terzo germoglio di SEEDS, una iniziativa portata avanti da Collettivo Zebù e Secolare Festival. L’evento segna la conclusione della stagione invernale e si intitola Ondakeiki. Tra i contenuti presenti ci sono anche l’agenda dei buoni propositi e l’installazione Puppycriesalot. La manifestazione si svolge in un contesto culturale che coinvolge diverse forme artistiche e attività collettive.

Il terzo germoglio di SEEDS, coltivato con cura da Collettivo Zebù e Secolare Festival, arriva con la fine della stagione fredda.Alle porte del weekend di Pasqua, il Bianconiglio ha messo in bella vista per noi tre primizie musicaliPrevendite appena sbocciate su DICE, non resta che coglierle(come. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Secolare seeds - Ondakeiki e agenda dei buoni propositi e Puppycriesalot Articoli correlati Secolare seeds: Krano, Greimas e Alessandro Fiore liveIl secondo germoglio invernale di SEEDS, coltivato con cura da Collettivo Zebù e Secolare Festival, sarà un’insolita festa per gli innamorati, ma... Gennaio, tra i buoni propositi dei milanesi spunta la prenotazione di visite medicheGennaio è un mese particolarmente rilevante per i milanesi: dopo le festività cresce l’attenzione verso check-up e prevenzione, e molti cittadini...