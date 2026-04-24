L’Ocse ha annunciato un rinvio per la formazione nel settore finanziario italiano legata all’intelligenza artificiale, evidenziando un divario tra i propositi e le competenze effettivamente acquisite. La crescente integrazione dell’IA nel mondo bancario e assicurativo rende questa tecnologia una componente chiave per il settore. Attualmente, le istituzioni finanziarie italiane si stanno preparando, mentre l’Italia aspetta l’implementazione di un’infrastruttura tecnologica autonoma.

La finanza al tempo dell’Intelligenza Artificiale. Un binomio, più che possibile, quasi obbligato. E non è certo un caso che banche e assicurazioni si stiano attrezzando da tempo, nell’attesa che l’Italia si doti di una propria infrastruttura sovrana. Non può stupire, dunque, che secondo l’ultimo rapport Ocse dedicato all’impatto dell’IA sui mercati finanziari, in Italia 7 assicurazioni su 10 e quasi 6 banche su 10 facciano uso dell’Intelligenza Artificiale, mentre tra gli operatori dei mercati finanziari il tasso di adozione adozione risulta nettamente più basso: solo uno su 3 dichiara di utilizzarla. L’impiego dell’IA è insomma in aumento nel settore finanziario italiano, principalmente nei comparti assicurativo e bancario, con forti livelli di sviluppo e sperimentazione dell’intelligenza artificiale per finalità generali.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Buoni propositi ma poca formazione. L’Ocse rimanda la finanza italiana sull’IA

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